льодяники Льодас бронхо доповнюють Ваш щоденний раціон біологічно-активними речовинами шавлії, імбиру, куркуми та вітаміном С, які сприяють належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів при станах:

- що супроводжуються дратівливим кашлем, в тому числі під час розповсюдження простудних захворювань;

- що супроводжуються сухістю та подразненням слизової оболонки горла, в тому числі внаслідок механічного подразнення (вдихання пилу, диму);

- що супроводжуються подразненням горла та верхніх дихальних шляхів;

- в якості загальнозміцнюючого засобу.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині.

Максимальна добова доза - 6 льодяників.

Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років.

Льодяники смоктальні Льодас бронхо містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти.

У добовій дозі льодяників смоктальних Льодас бронхо (6 льодяників) міститься менше 6 мг туйону.

Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.