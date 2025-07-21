ЛЬОДАС БРОНХО (LODAS BRONCHO)
ЛЬОДАС БРОНХО інструкція із застосування
Склад
1 льодяник містить цукор, мальтозу, ефірної олії шавлії {Salvia officinalis) 10,4 мг, вітаміну С {L-Ascorbic Acid) 9,9 мг, натуральний ароматизатор імбиру, екстракту імбиру {Zingiber officinale) 7 мг, натуральний ароматизатор мандарину, регулятор кислотності - лимонну кислоту, екстракту куркуми {Curcuma Longa) 5 мг, ароматизатор ананасу, ментол, харчовий барвник - екстракт чорної моркви.
Характеристика
поєднання екстрактів куркуми та імбиру виявляє комплексну активність, що проявляється протизапальною, імуностимулюючою, відхаркувальною дією;
олія шавлії має в’яжучу, бактерицидну і протизапальну властивості;
вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи;
ментол має стимулюючу дію на холодові рецептори ротової порожнини, завдяки чому виявляє слабкі анестезуючі властивості. Також ментол володіє м’якою антисептичною дією.
Рекомендації з вживання
льодяники Льодас бронхо доповнюють Ваш щоденний раціон біологічно-активними речовинами шавлії, імбиру, куркуми та вітаміном С, які сприяють належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів при станах:
- що супроводжуються дратівливим кашлем, в тому числі під час розповсюдження простудних захворювань;
- що супроводжуються сухістю та подразненням слизової оболонки горла, в тому числі внаслідок механічного подразнення (вдихання пилу, диму);
- що супроводжуються подразненням горла та верхніх дихальних шляхів;
- в якості загальнозміцнюючого засобу.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині.
Максимальна добова доза - 6 льодяників.
Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.
Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років.
Льодяники смоктальні Льодас бронхо містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти.
У добовій дозі льодяників смоктальних Льодас бронхо (6 льодяників) міститься менше 6 мг туйону.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
в прохолодному, сухому місці при температурі не вище 25 °С.