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Вітаген колаген адвансд (Vitagen collagen advanced) (330639) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітаген колаген адвансд (Vitagen collagen advanced)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату