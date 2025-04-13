Київ
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Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Вітаген гіалуронова кислота і кераміди (Vitagen hyaluronic acid and ceramides)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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