Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітаген вітамін К2 (Vitagen vitamin K2) Вітаген вітамін К2 (Vitagen vitamin K2) (330629) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ананта Медікеар Лімітед Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин