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Вітаген капіляріс суппорт (Vitagen capillaries support) (330599) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітаген капіляріс суппорт (Vitagen capillaries support)
Ціна в місті Київ
від 297,00 грн
Без рецепта
60 шт від 297,00 грн
В наявності в 33 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного