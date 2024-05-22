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Вітаген B3 макс (Vitagen B3 max) (330596) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітаген B3 макс (Vitagen B3 max)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів