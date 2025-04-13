Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Вітаген підтримка та захист суглобів (Vitagen arthro support complex)
Ціни в
Київ
від
440,26
грн
В 57 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Ціни в
Київ
від
440,26
грн
В 57 аптеках
Знайти в аптеках
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