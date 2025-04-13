Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Вітаген підтримка та захист суглобів (Vitagen arthro support complex)

ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ СУГЛОБІВ (VITAGEN КОМПЛЕКС №06) таблетки №60
Ціни в Київ
від 440,26 грн
В 57 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки