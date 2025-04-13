вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають кандидозні захворювання шкіри та слизових оболонок, що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.

Дорослим та дітям віком старше 7 років по 1 капсулі на добу натще. Рекомендовано 3 курси по 10 днів з перервами між ними по 20 днів.

Термін вживання: подальше вживання та можливість повторного курсу узгоджуються з лікарем.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!