Кандівак (Candivac®)
Кандівак інструкція із застосування
Склад
1 капсула (255 мг) містить активні інгредієнти: інактивовані мікроорганізми у вигляді заморожених ліофілізованих форм — 5 мг, включаючи: Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) — 2,50 мг, Candida albicans lysatum cryodessicatum (CCM 8355) — 0,83 мг , Candida krusei lysatum cryodessicatum (CCM 8357) — 0,83 мг, Candida glabrata lysatum cryodessicatum (CCM 8356) — 0,83 мг.
ССМ — Catalog of Сultures of Microorganisms (Каталог культур мікроорганізмів).
Допоміжні речовини: картопляний крохмаль, лактоза, діоксид кремнію;
оболонка капсули: желатин, титану діоксид, вода очищена.
Характеристика
CANDIVAC виготовляється з використанням сучасних біотехнологій та методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) з 4 оригінальних запатентованих виробником штамів мікроорганізмів, які є найбільш частими збудниками вагінального, орофарингеального, езофагеального кандидозу. Тим самим CANDIVAC активує специфічну, неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь на кандидозні захворювання різної локалізації, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після вживання рекомендованої дози імунна відповідь організму на відповідні збудники зберігається тривалий час.
У дослідженнях CANDIVAC сприяв:
– стимуляції захисної активності макрофагів;
– збільшення чисельності популяції Т-лімфоцитів (CD4);
– підвищення концентрації секреторного IgA на поверхні слизових оболонок;
– стимуляції утворення захисних адгезивних молекул.
Рекомендації з вживання
вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають кандидозні захворювання шкіри та слизових оболонок, що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.
Дорослим та дітям віком старше 7 років по 1 капсулі на добу натще. Рекомендовано 3 курси по 10 днів з перервами між ними по 20 днів.
Термін вживання: подальше вживання та можливість повторного курсу узгоджуються з лікарем.
Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!
Особливості застосування
гіперчутливість до активної речовини або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості продукту вживання слід негайно припинити. Щодо можливого використання в період вагітності і годування грудьми необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем. Не використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не перевищувати рекомендовану дозу.
Умови зберігання
зберігати в сухому темному місці при температурі не вище 25 °C.