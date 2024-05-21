Акневак (Acnevac) (330533) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Акневак інструкція із застосування
Характеристика
ACNEVAC виробляється з використанням сучасних біотехнологій і методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) із 3 оригінальних запатентованих виробником бактеріальних штамів типових збудників, що викликають запальні захворювання шкіри і залоз дерми (потових, сальних). Тим самим ACNEVAC активує специфічну, неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь на запальні шкірні захворювання, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після рекомендованої дози імунна відповідь організму до відповідних збудників зберігається тривалий час.
У дослідженнях ACNEVAC сприяв:
— стимуляції захисної активності макрофагів;
— збільшенню чисельності популяції Т-лімфоцитів (CD4);
— підвищенню концентрації секреторного IgA на поверхні слизових оболонок, в поті і секреті сальних залоз;
— стимуляції утворення захисних адгезивних молекул.
Рекомендації з вживання
вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають запальні захворювання шкіри і залоз дерми (потових, сальних), що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.
Дорослим та дітям віком старше 7 років по 1 капсулі на добу натще. Повний курс становить 3 курси по 10 днів із перервами між ними по 20 днів.
Термін вживання: подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджуються з лікарем.
Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!
Особливості застосування
гіперчутливість до активної речовини або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості продукту вживання слід негайно припинити. Щодо можливого використання в період вагітності та годування грудьми необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем. Не використовувати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не перевищувати рекомендовану дозу.
Умови зберігання
зберігати в сухому темному місці при температурі не вище 25 °C.