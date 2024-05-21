ACNEVAC виробляється з використанням сучасних біотехнологій і методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) із 3 оригінальних запатентованих виробником бактеріальних штамів типових збудників, що викликають запальні захворювання шкіри і залоз дерми (потових, сальних). Тим самим ACNEVAC активує специфічну, неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь на запальні шкірні захворювання, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після рекомендованої дози імунна відповідь організму до відповідних збудників зберігається тривалий час.

У дослідженнях ACNEVAC сприяв:

— стимуляції захисної активності макрофагів;

— збільшенню чисельності популяції Т-лімфоцитів (CD4);

— підвищенню концентрації секреторного IgA на поверхні слизових оболонок, в поті і секреті сальних залоз;

— стимуляції утворення захисних адгезивних молекул.