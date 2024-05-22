Доппельгерц актив гінкго білоба форте (Doppelgerz active ginkgo biloba forte) (330513) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Доппельгерц актив гінкго білоба форте інструкція із застосування
Спосіб застосування та дози
Дорослим приймати 1 капсулу в день під час або після їжі, не розжовуючи, запиваючи водою. Мінімальний курс прийому 2 місяці.
При цукровому діабеті слід знати, що в 1 таблетці 0,14ккал/0,6кДж, немає хлібних одиниць.