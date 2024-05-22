Дорослим приймати 1 капсулу в день під час або після їжі, не розжовуючи, запиваючи водою. Мінімальний курс прийому 2 місяці.

При цукровому діабеті слід знати, що в 1 таблетці 0,14ккал/0,6кДж, немає хлібних одиниць.