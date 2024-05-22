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Доппельгерц актив гінкго білоба форте (Doppelgerz active ginkgo biloba forte) (330513) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Доппельгерц актив гінкго білоба форте (Doppelgerz active ginkgo biloba forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку

Доппельгерц актив гінкго білоба форте інструкція із застосування

Спосіб застосування та дози

Дорослим приймати 1 капсулу в день під час або після їжі, не розжовуючи, запиваючи водою. Мінімальний курс прийому 2 місяці.

При цукровому діабеті слід знати, що в 1 таблетці 0,14ккал/0,6кДж, немає хлібних одиниць.