Гаммафертил (Gammafertil) (330510) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 1238,54 грн
Без рецепта
Виробник
Gricar Chemical S.r.l.
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Гаммафертил інструкція із застосування
Склад
2 таблетки Гаммафертил (добова доза) містять: L-карнітин - 600 мг, L-аргінін - 500 мг, глутатіон - 80 мг, цинк - 45 мг, вітамін Е - 72 мг, коензим Q10 – 30 мг, фолієва кислота - 0,8 мг, селен - 54,8 мкг, вітамін В12 – 4 мкг.
Показання до застосування
Препарат Гаммафертил рекомендується приймати при чоловічому безплідді, для поліпшення якості сперматозоїдів.
Спосіб застосування та дози
Гаммафертил приймати по 2 таблетки на день під час прийому їжі. Тривалість прийому 3 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів продукту.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ° С в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.
Форма випуску
Таблетки.
Упаковка
10 таблеток у блістері; 6 блістерів в картонній упаковці.
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