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Гаммафертил (Gammafertil) (330510) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гаммафертил (Gammafertil)
Ціна в місті Київ
від 1238,54 грн
Без рецепта
60 шт від 1238,54 грн 60 шт Немає в наявності
В наявності в 13 аптеках інших міст
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Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Гаммафертил інструкція із застосування

Склад

2 таблетки Гаммафертил (добова доза) містять: L-карнітин - 600 мг, L-аргінін - 500 мг, глутатіон - 80 мг, цинк - 45 мг, вітамін Е - 72 мг, коензим Q10 – 30 мг, фолієва кислота - 0,8 мг, селен - 54,8 мкг, вітамін В12 – 4 мкг.

Показання до застосування

Препарат Гаммафертил рекомендується приймати при чоловічому безплідді, для поліпшення якості сперматозоїдів.

Спосіб застосування та дози

Гаммафертил приймати по 2 таблетки на день під час прийому їжі. Тривалість прийому 3 місяці.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Таблетки.

Упаковка

10 таблеток у блістері; 6 блістерів в картонній упаковці.

ГАММАФЕРТИЛ ДЛЯ ЖІНОК
ГАММАФЕРТИЛ ДЛЯ ЖІНОК пакетик, №60
від 1238,54 грн
В наявності в 13 аптеках
Ціни в аптеках
ГАММАФЕРТИЛ ДЛЯ ЖІНОК
ГАММАФЕРТИЛ ДЛЯ ЖІНОК пакетик, №60
від 1238,54 грн
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