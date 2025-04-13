Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Кальцій Д3 голд (Calcium D3 gold)

КАЛЬЦІЙ-D3 GOLD капсули №50
Ціни в Київ
від 141,20 грн
В 284 аптеках
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Характеристики
Виробник
Вертекс
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки

Кальцій Д3 голд інструкція із застосування

Протипоказання

Діти віком до 12 років, вагітність та період лактації, гіперкальціємія, саркоїдоз, сечокам’яна хвороба з утворенням кальцієвих конкрементів, ниркова недостатність, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років по 2 капсулі 3 рази на добу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Термін придатності

24 місяці.