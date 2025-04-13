Кальцій Д3 голд (Calcium D3 gold)
Характеристики
Виробник
Вертекс
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Кальцій Д3 голд інструкція із застосування
Протипоказання
Діти віком до 12 років, вагітність та період лактації, гіперкальціємія, саркоїдоз, сечокам’яна хвороба з утворенням кальцієвих конкрементів, ниркова недостатність, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям старше 12 років по 2 капсулі 3 рази на добу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Термін придатності
24 місяці.