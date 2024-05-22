Вітамін С (Vitamin C) (330043) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 98,50 грн
Без рецепта
20 шт, 500 мг від 98,50 грн 20 шт від 149,00 грн 10 шт, 1000 мг від 50,00 грн 30 шт, 0,5 г від 49,03 грн 30 шт, 0,5 г від 43,12 грн 30 шт, 0,5 г від 49,03 грн 30 шт, 0,5 г від 43,12 грн 10 шт, 500 мг від 45,00 грн 30 шт, 0,5 г від 49,03 грн 30 шт, 0,5 г від 50,39 грн 30 шт, 0,5 г від 50,39 грн 12 шт від 33,66 грн 30 шт від 23,50 грн
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Виробник
INNOPHARMA
Форма випуску
Таблетки шипучі
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.