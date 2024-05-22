ВІАДОР (VIADOR) (330026) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ВІАДОР інструкція із застосування
Характеристика
Віадор — комбінована дієтична добавка рослинного походження, яка покращує апетит за допомогою поліпшення секреції шлунка. Механізм дії зумовлений компонентами, що входять до її складу.
Сухі екстракти трави настурції лікарської (Nasturtium officinale), тирличу шорохуватого (Gentiana scabra) і цикорію звичайного (Cichorium intybus L.) діють синергічно, покращують роботу травної системи та сприяють травленню.
Сухий екстракт трави настурції лікарської (Nasturtium officinale) містить у великих концентраціях (завдяки вмісту в рослині вуглеводів та споріднених з ними сполук) фруктозу, глюкозу, сахарозу, генціанозу і генціобіозу.
Сухий екстракт трави цикорію звичайного (Cichorium intybus L.) стимулює апетит і усуває диспептичні явища; допомагає виробляти шлунковий сік, перетравлювати їжу. Має жовчогінні та діуретичні властивості. Містить інулін, який сприяє відновленню балансу кишкової флори, нормалізації обмінних процесів, виведенню зі ШКТ токсинів і шлаків, що в цілому позитивно впливає на травлення.
Марганець (у формі марганцю сульфату гідрату) чинить регулюючу дію на засвоєння заліза. Він є головним каталізатором у метаболізмі глюкози і жирів, забезпечує перетворення цих поживних речовин в енергію. Допомагає активізувати ферменти, необхідні для правильного використання організмом біотину, вітамінів B і C. Необхідний для нормальної структури кісток, засвоєння тироксину — головного гормону щитоподібної залози. Необхідний для правильного травлення та засвоєння їжі. Марганець важливий і для нормальної роботи ЦНС.
Марганець допомагає усунути безсилля, покращує м’язові рефлекси, поліпшує пам’ять, зменшує дратівливість. Має виражену антиоксидантну активність. Впливає на розвиток скелета, беручи участь в процесі остеогенезу, а тому необхідний для нормального росту дитини. Марганець бере участь в реакціях імунітету, в кровотворенні і тканинному диханні, підтримує репродуктивні функції.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело інуліну, марганцю, сірки для використання у дітей з метою поліпшення функціонального стану ШКТ при:
- відсутності апетиту;
- розладах травлення;
- диспепсії.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза. Дітям віком від 3 років і старше — по 5 мл на 10 кг маси тіла дитини за 15 хв до прийому їжі, 2 рази на добу у чистому вигляді або розведеним в невеликій кількості питної води, перед вживанням сироп слід збовтувати.
Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл.
Курс споживання визначається лікарем індивідуально.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до складових компонентів; вагітність та період лактації; захворювання ШКТ в стадії загострення (такі як гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).
Особливості застосування
можливе утворення осаду через наявність натуральних компонентів у складі сиропу. При використанні в дозах, що перевищують рекомендовані, можлива нудота, алергічні реакції.
Надмірне використання може спричинити послаблювальний ефект.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу (20 мл); з обережністю споживати при алергії на рослини родини зонтичних.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.