у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело інуліну, марганцю, сірки для використання у дітей з метою поліпшення функціонального стану ШКТ при:

відсутності апетиту;

розладах травлення;

диспепсії.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза. Дітям віком від 3 років і старше — по 5 мл на 10 кг маси тіла дитини за 15 хв до прийому їжі, 2 рази на добу у чистому вигляді або розведеним в невеликій кількості питної води, перед вживанням сироп слід збовтувати.

Для дозування сиропу використовують мірний стаканчик, градуйований на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл.

Курс споживання визначається лікарем індивідуально.

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.