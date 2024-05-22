Вітамін С бере участь у регуляції окисно-відновних процесів в організмі, вуглеводному обміні, регенерації тканин, нормалізації проникності капілярів.

Вітамін Е (токоферол) найважливіший антиоксидант, захищає клітини від вільнорадикального ушкодження, бере участь у важливих процесах клітинного метаболізму, сприятливо впливає на стан м’язової і серцево-судинної систем.

Магній необхідний на всіх етапах синтезу білка, підтримує нормальне функціонування нервової системи і серцевого м’яза, має судинорозширювальну дію, стимулює жовчовиділення, підвищує рухову активність кишечника, що сприяє виведенню з організму холестерину.

Вітамін Р (рутин) має антиоксидантні властивості, надає ангіопротекторну дію; сприяє уповільненню розвитку діабетичної ретинопатії, запобіганню мікротромбозів та інших уражень сітківки судинного генезу.

Цинк необхідний для нормального синтезу інсуліну, сприяє підвищенню опору організму до інфекцій і бар’єрних функцій шкіри, що дуже важливо для хворих цукровим діабетом, які схильні до частих інфекційних захворювань, інфікування шкіри.

Вітамін B5 (пантотенова кислота) важливий для нормальної роботи нервової системи, надниркових залоз, бере участь в обміні речовин в організмі, активізує окисно-відновні процеси.

Вітамін А (ретинол) сприяє нормальному обміну речовин, забезпечує нормальну діяльність органа зору; благотворно впливає на функцію сльозових, сальних і потових залоз; підвищує стійкість до захворювань слизових оболонок дихальних шляхів і кишечника; підвищує стійкість організму до інфекції. Антиоксидантна активність вітаміну А перешкоджає розвитку пізніх ускладнень цукрового діабету.

Вітамін В6 (піридоксин) необхідний для нормального функціонування центральної і периферичної нервової систем, приймає активну участь в обміні амінокислот. Нестача вітаміну В6 у діабетиків погіршує чутливість клітин організму до інсуліну.

Вітамін В2 (рибофлавін) бере участь у процесах вуглеводного, білкового та жирового обміну, відіграє важливу роль у підтримці нормальної зорової функції ока і синтезі гемоглобіну.

Вітамін В1 (тіамін) забезпечує нормальний обмін вуглеводів у печінці, головному мозку та інших тканинах, бере участь в обміні жирів і білків, поліпшує стан нервової системи і нервово-м’язового апарату, зміцнює імунітет, покращує роботу печінки. Корисний для профілактики діабетичних ускладнень — нейропатії, ретинопатії, нефропатії.

Фолієва кислота (вітамін В9) — необхідна для нормального обміну нуклеїнових кислот і білків, бере участь у процесах регенерації тканин, кровотворення.

Хром один з найнеобхідніших мікроелементів при терапії цукрового діабету типу 2, діє як фактор «толерантності до глюкози». Дефіцит хрому посилює інсулінорезистентність.

Селен бере участь у багатьох життєво важливих процесах, що протікають в організмі: у регуляції обміну жирів, білків і вуглеводів, в окисно-відновних процесах; взаємодіє з вітамінами, ферментами; проявляє потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітинні мембрани і попереджаючи утворення вільних радикалів, тим самим, знижуючи ризик виникнення онкологічних захворювань.

Біотин (вітамін В7) в організмі приймає активну участь в жировому, білковому і вуглеводному обмінах і є одним з елементів, необхідних для нормального росту і розвитку клітин організму. Взаємодіючи з інсуліном, біотин нормалізує рівень цукру в крові, що особливо важливо при цукровому діабеті; необхідний для нормального функціонування нервової системи, клітини якої потребують глюкози. Разом з фолієвої, пантотенової кислотами, а також ціанокобаламіном (іншими вітамінами групи В) покращує роботу нервової системи організму.

Вітамін В12 (ціанокобаламін) має високу біологічну активність, необхідний для нормального кровотворення, сприятливо впливає на функцію печінки і нервової системи, активує обмін вуглеводів і жирів.