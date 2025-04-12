Фармакодинаміка.

Розчин оральний Краплі Береш® Екстра містить мінерали та мікроелементи, з’єднані за допомогою координаційних зв’язків з молекулами органічних речовин у водному розчині. Мікроелементи відіграють важливу роль у підтримці біологічної рівноваги організму. Більшість із них насамперед знаходиться у клітинах у вигляді кофакторів ферментів, які забезпечують їхню каталітичну активність, а також сприяють стабілізації структур макромолекул неферментного типу та нормалізації рівня вітамінів і гормонів в організмі людини, а також окиснювально-відновних процесів.

Бор сприяє регуляції формування скелета, він необхідний для роботи деяких ферментів, наприклад алкогольдегідрогенази та хімотрипсину, також бор бере участь у функціонуванні нервової та імунної систем. Хром відіграє важливу роль у регуляції вуглеводного та ліпідного обміну. Кобальт є складовою частиною вітаміну В12 і бере участь у метаболізмі фолієвої кислоти та жирних кислот, а також відіграє роль у функціонуванні імунної системи. Мідь бере участь у роботі антиоксидантних ферментів, вона є необхідною для формування структури сполучної тканини, бере участь у регуляції синтезу окису азоту і сприяє правильній роботі імунної системи. Фтор бере участь у формуванні кісток і зубів. Залізо міститься в гемоглобіні і забезпечує роботу багатьох ферментів. Магній є мінералом, необхідним для формування скелета, одним з важливих елементів для регуляції серцево-судинної системи, а також він сприяє функціонуванню імунної системи. Марганець необхідний для функціонування антиоксидантних ферментів, він сприяє підтриманню обміну амінокислот і ліпідів, цитратного циклу, а також функціонування імунної системи. Молібден є компонентом багатьох ферментів-оксидоредуктаз і бере участь у регуляції окисного стресу, метаболізмі ДНК і РНК, а також розщепленні сірковмісних амінокислот. Селен необхідний для роботи декількох антиоксидантних ферментів, а також він сприяє належній регуляції імунної системи. Ванадій бере участь у вуглеводному обміні та у регуляції антиоксидантної та імунної систем. Цинк є компонентом декількох сотень ферментів і необхідний для синтезу і стабілізації ДНК, підтримання належної роботи імунної системи і для функціонування антиоксидантної системи.

Дефіцит мікроелементів може також розвиватися і у здорових людей, наприклад у певному віці (підлітки, люди літнього віку) або у результаті використання значної кількості мікроелементів під час особливих фізіологічних станів (у період вагітності або годування груддю). Деякі захворювання і методи лікування також часто призводять до дефіциту мікроелементів, що може спричиняти появу великої кількості різних клінічних симптомів. Навіть незначний дефіцит мікроелементів може мати негативний вплив, серед іншого, на стан імунної системи, фізичний стан, загальний стан, одужання та відновлення після захворювань або хірургічних втручань.

Розчин оральний Краплі Береш® Екстра містить найбільшу кількість необхідних організму мікроелементів. Метою застосування цього лікарського засобу є забезпечення потреб організму у мікроелементах, необхідних для нормального перебігу біохімічних процесів, пероральне потрапляння яких в організм іншим шляхом неможливе.

Фармакокінетика.

Діючі речовини орального розчину Краплі Береш® Екстра добре всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту, тому біологічне застосування мікроелементів забезпечене. Фармакокінетичні дослідження були проведені на тваринах із застосуванням ізотопів з використанням подібного препарату, що містить мікроелементи. Через 72 години затримка мікроелементів в організмі показала, що з усіх діючих речовин, що містилися у препараті, були наявні такі мікроелементи: