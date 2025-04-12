ІТІРЕС ЗАЛ СПАГ. ПЕКА (ITIRES ZAL SPAG. PEKA)
ІТІРЕС ЗАЛ СПАГ. ПЕКА інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: арніка гірська (Arnica montana spag. Peka), фтористий кальцій (Calcium fluoratum), йодистий кальцій (Calcium jodatum), ломиніс прямий (Clematis recta), болиголов плямистий (Conium maculatum), ранник вузлуватий (Scrophularia nodosa), гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum), плющ звичайний (Hedera helix spag. Peka);
1 г препарату містить: арніка гірська (Arnica montana spag. Peka) D8 — 0,025 г, фтористий кальцій (Calcium fluoratum) D8 — 0,020 г, йодистий кальцій (Calcium jodatum) D6 — 0,025 г, ломиніс прямий (Clematis recta) D3 — 0,025 г, болиголов плямистий (Conium maculatum) D3 — 0,025 г, ранник вузлуватий (Scrophularia nodosa) D2 — 0,015 г, гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum) D4 — 0,035 г, плющ звичайний (Hedera helix spag. Peka) D6 — 0,040 г;
допоміжні речовини: тригліцериди середнього ланцюга, спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, спирт цетиловий, цетилпальмітат, вода очищена, гліцерин 85%.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: біла, однорідна мазь без запаху або зі слабким запахом спирту.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Для підтримуючого лікування захворювань, які супроводжуються запаленням поверхневих лімфатичних вузлів (потиличних, привушних, підборідних, підщелепних, передньо- та задньошийних, над- та підключичних, пахвових, торакальних, ліктьових, пахвинних та підколінних).
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу. Порушення цілісності шкірних покривів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Наносити на уражені ділянки шкіри 1–2 рази на день в ділянці запалених лімфатичних вузлів. При необхідності застосовувати мазь шаром. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати лікарський засіб «ІТІРЕС ЗАЛ спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
До цих пір не спостерігалося ніяких побічних ефектів при застосуванні лікарського засобу «ІТІРЕС ЗАЛ спаг. Пєка». У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
В закритому контейнері — 3 роки, після відкриття — 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
35 г препарату в білій алюмінієвій тубі у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА Натурхайльміттель ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.