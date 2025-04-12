АЛЬБЕНЗОЛ (ALBENZOL)
АЛЬБЕНЗОЛ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: альбендазол;
1 таблетка містить 400 мг альбендазолу;
допоміжні речовини: маніт (Е 421), лактози моногідрат, крохмаль прежелатинізований, натрію крохмальгліколят (тип А), кросповідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон, гідроксипропілцелюлоза, полісорбат 80, аспартам (Е 951), целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, тальк, ароматизатор полуничний.
Лікарська форма
Таблетки жувальні.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору капсулоподібної форми з двоопуклою поверхнею, з рискою поділу на одній із сторін.
Фармакотерапевтична група
Антигельмінтні засоби, які застосовуються при нематодозах. Похідні бензимідазолу. Альбендазол.
Код АТХ Р02С А03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Альбендазол — антипротозойний та антигельмінтний препарат із групи бензимідазолу карбомату. Препарат діє як на кишкові, так і на тканинні паразити у формі яєць, личинок та дорослих гельмінтів. Антигельмінтна дія альбендазолу зумовлена пригніченням полімеризації тубуліну, що призводить до порушення метаболізму та загибелі гельмінтів.
Альбендазол виявляє активність проти таких кишкових паразитів: нематоди — Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Cutaneus Larva Migrans; цестоди — Hymenolepsis nana, Taenia solium, Taenia saginata; трематоди — Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis; протозої — Giardia lamblia (intestinalis або duodenalis).
Альбендазол виявляє активність щодо тканинних паразитів, включаючи цистний та альвеолярний ехінококози, що спричиняються інвазією Echinococcosus granulosus та Echinococcosus multilocularis відповідно. Альбендазол є ефективним засобом для лікування нейроцистицеркозу, спричиненого личинковою інвазією Taenia solium, капіляріозу, спричиненого Capillaria philippinensis, та гнатостомозу, спричиненого інвазією Gnathostoma spinigerum.
Альбендазол знищує цисти або значно зменшує їхні розміри (до 80%) у пацієнтів із гранулярним ехінококозом. Після лікування альбендазолом кількість нежиттєздатних цист збільшується до 90% порівняно з 10% у пацієнтів, які не проходили курс лікування. Після застосування альбендазолу для лікування цист, спричинених Echinococcus multilocularis, повне одужання спостерігалось у меншої частини пацієнтів, у більшості — покращання або стабілізація стану.
Фармакокінетика.
При пероральному застосуванні альбендазол абсорбується слабко (менше 5%). Системна дія збільшується, якщо дозу препарату приймають із жирною їжею, що у 5 разів збільшує абсорбцію препарату. Швидко метаболізується у печінці при першому проходженні. Основний метаболіт — сульфат альбендазолу, що є основною ефективною речовиною при лікуванні тканинних інфекцій. Період напіввиведення становить 8,5 години. Сульфат альбендазолу та його метаболіти головним чином виводяться із жовчю і тільки невелика частина — із сечею. Встановлено, що при тривалому застосуванні препарату у високих дозах елімінація його із цист триває декілька тижнів.
Хворі літнього віку
Хоча досліджень фармакокінетики альбендазолу у хворих літнього віку не проводилось, дані, отримані при лікуванні 26 пацієнтів віком до 79 років, дають можливість припустити, що фармакокінетика у цієї вікової групи пацієнтів аналогічна до такої у молодих здорових добровольців.
Ниркова недостатність
Фармакокінетика альбендазолу у цієї групи пацієнтів не вивчалась.
Печінкова недостатність
Фармакокінетика альбендазолу у цієї групи пацієнтів не вивчалась.
Показання
Кишкові форми гельмінтозів та шкірний синдром Larva Migrans (короткострокове лікування малими дозами): ентеробіоз, анкілостомоз та некатороз, гіменолепідоз, теніоз, стронгілоїдоз, аскаридоз, трихоцефальоз, клонорхоз, опісторхоз, шкірний синдром Larva Migrans, лямбліоз у дітей.
Системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами):
цистний ехінококоз (спричинений Echinococcus granulosus):
- при неможливості хірургічного втручання;
- перед хірургічним втручанням;
- після операції, якщо передопераційне лікування було коротким, якщо спостерігається розповсюдженість гельмінтів або під час операції були знайдені живі форми;
- після проведення черезшкірного дренажу цист із діагностичною або терапевтичною метою;
альвеолярний ехінококоз (спричинений Echinococcus multiocularis):
- при неоперабельному захворюванні, зокрема у випадках місцевих або віддалених метастазів;
- після паліативного хірургічного втручання;
- після радикального хірургічного втручання або пересадження печінки;
нейроцистицеркоз (спричинений личинками Taenia solium):
- при наявності одиничних або множинних цист або гранулематозного ураження мозку;
- при арахноїдальних або внутрішньошлуночкових цистах;
- при рацемозних цистах;
капіляроз (спричинений Capillaria philippinensis), гнатостомоз (спричинений Gnathostoma spinigerum та спорідненими видами), трихінельоз (спричинений Trichinella spiralis та T.pseudospiralis), токсокароз (спричинений Toxocara canis та спорідненими видами).
Протипоказання
Гіперчутливість до альбендазолу або до будь-якого компонента препарату.
Період вагітності та годування груддю.
Жінкам, які планують завагітніти. Жінкам репродуктивного віку слід застосовувати ефективні негормональні контрацептивні засоби під час та протягом одного місяця після застосування препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Альбендазол індукує ферменти системи цитохрому Р450.
Лікарські засоби, що можуть незначно зменшувати ефективність альбендазолу: протисудомні препарати (наприклад, фенітоїн, фосфенітоїн, карбамазепін, фенобарбітал, примідон), левомізол, ритонавір. Ефективність лікування пацієнтів слід контролювати, можуть знадобитись альтернативні дозові режими або терапія.
Циметидин, празиквантел і дексаметазон підвищують плазмові рівні метаболіту альбендазолу, що відповідає за системну активність препарату, що зі свого боку може спричинити підвищення рівня побічних реакцій.
Грейпфрутовий сік також підвищує рівень сульфоксиду альбендазолу у плазмі крові.
Через можливе порушення активності цитохрому Р450 існує теоретичний ризик взаємодії з такими препаратами: оральними контрацептивами, антикоагулянтами, оральними цукрознижувальними засобами, теофіліном.
Особливості застосування
Лікування кишкових форм гельмінтозів та шкірного синдрому Larva Migrans
Для запобігання прийому Вормстопу протягом ранніх термінів вагітності жінок репродуктивного віку слід лікувати у перший тиждень після менструації або після негативного тесту на вагітність. Під час лікування необхідна надійна контрацепція.
Лікування альбендазолом може виявити вже існуючий нейроцистицеркоз, особливо на територіях з високим рівнем інфікування штамами Tenia solium. У пацієнтів можуть виникати неврологічні симптоми, наприклад судоми, підвищення внутрішньочерепного тиску та фокальні симптоми внаслідок запальної реакції, спричиненої загибеллю паразитів у мозку. Симптоми можуть виникнути швидко після лікування, тому слід негайно почати відповідну терапію кортикостероїдами та протисудомними препаратами.
Лікування системних гельмінтних інфекцій
Лікування альбендазолом супроводжується слабким або помірним підвищенням рівня печінкових ферментів, що зазвичай нормалізується після припинення лікування. Зафіксовано випадки гепатиту. Тому рівень печінкових ферментів слід перевіряти перед початком кожного курсу лікування та щонайменше кожні 2 тижні під час лікування. Якщо рівень печінкових ферментів значно збільшується (більше ніж у 2 рази, порівняно з верхньою межею норми), лікування альбендазолом слід припинити. Лікування може бути поновлено після нормалізації рівня ферментів, але стан пацієнта слід ретельно контролювати.
Альбендазол може спричиняти пригнічення кісткового мозку, тому слід проводити аналіз крові пацієнта як на початку лікування, так і кожні 2 тижні протягом 28-денного циклу. Пацієнти із захворюваннями печінки, включаючи печінковий ехінококоз, більш схильні до пригнічення кісткового мозку, результатом чого є виникнення панцитопенії, апластичної анемії, агранулоцитозу та лейкемії, що зумовлює необхідність ретельного контролю показників крові. У разі виникнення значного падіння показників крові лікування слід припинити (див. розділи «Спосіб застосування та дози» та «Побічні реакції»).
Для запобігання прийому Вормстопу протягом ранніх термінів вагітності жінкам репродуктивного віку слід:
- починати лікування лише після негативного тесту на вагітність;
- враховувати необхідність застосування ефективних засобів контрацепції під час застосування препарату та протягом місяця після його відміни.
У хворих на нейроцистицеркоз, які лікуються альбендазолом, можуть виникати симптоми (наприклад, судоми, підвищення внутрішньочерепного тиску та фокальні симптоми), пов’язані із запальною реакцією, спричиненою загибеллю паразитів. Такі побічні реакції слід лікувати кортикостероїдами та протисудомними препаратами. Для запобігання виникненню випадків підвищення церебрального тиску протягом першого тижня лікування рекомендується застосовувати пероральні або внутрішньовенні кортикостероїди.
Лікування альбендазолом може також виявити вже існуючий нейроцистицеркоз, особливо на ділянках з високим рівнем інфікування штамами Tenia solium. У пацієнтів можуть виникати неврологічні симптоми, наприклад судоми, підвищення внутрішньочерепного тиску та фокальні симптоми внаслідок запальної реакції, спричиненої загибеллю паразитів у мозку. Симптоми можуть виникнути швидко після лікування, тому слід негайно почати відповідну терапію кортикостероїдами та протисудомними препаратами.
Оскільки препарат містить лактозу, пацієнти з такими рідкісними спадковими захворюваннями як непереносимість галактози, дефіцит лактази Лаппа або порушення мальабсорбції глюкози-галактози не повинні приймати цей препарат.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат протипоказаний для застосування у період вагітності та годування груддю, також для лікування жінок, які планують завагітніти (див. розділ «Протипоказання»).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Враховуючи наявність такої побічної реакції, як запаморочення, на період застосування альбендазолу рекомендовано утримуватися від керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Кишкові інфекції та шкірний синдром Larva Migrans
Препарат приймають разом із їжею. Бажано застосовувати в одну й ту саму годину доби. Якщо не настає одужання через три тижні, призначається другий курс лікування.
У деяких пацієнтів, особливо у дітей, можуть виникати труднощі при проковтуванні цілої таблетки, у такому разі таблетку можна прожувати з невеликою кількістю води або перед прийомом подрібнити.
Застосовувати дорослим та дітям віком від 3 років.
|Інфекція
|Вік
|Тривалість прийому
|Ентеробіоз, анкілостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефальоз
|Дорослі та діти віком від 3 років*
|400 мг 1 раз/добу (1 таблетка) одноразово
|Стронгілоїдоз, теніоз, гіменолепідоз
|Дорослі та діти віком від 3 років
|400 мг 1 раз/добу (1 таблетка) протягом 3 днів При гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу.
|Клонорхоз, опісторхоз
|Дорослі та діти віком від 3 років
|400 мг (1 таблетка) 2 рази на добу протягом 3 днів
|Шкірний синдром Larva Migrans
|Дорослі та діти віком від 3 років
|400 мг (1 таблетка) 1 раз на добу протягом 1–3 днів
|Лямбліоз
|Тільки діти віком від 3 до 12 років*
|400 мг (1 таблетка) 1 раз на добу протягом 5 днів
* Для дітей віком від 2 до 3 років застосовують іншу форму препарату — суспензію оральну.
Хворі літнього віку
Досвід застосування препарату для лікування осіб літнього віку обмежений. Корекція дози не потрібна, однак альбендазол з обережністю слід застосовувати для лікування пацієнтів літнього віку із порушеннями функції печінки.
Ниркова недостатність
Оскільки альбендазол виводиться нирками у дуже незначній кількості, корекція дози для лікування цієї категорії хворих не потрібна, однак за наявності ознак ниркової недостатності такі хворі повинні знаходитися під ретельним наглядом.
Печінкова недостатність
Оскільки альбендазол активно метаболізується у печінці до фармакологічно активного метаболіту, порушення функції печінки може мати суттєвий вплив на його фармакокінетику. Тому пацієнти зі зміненими показниками функції печінки (підвищення рівня трансаміназ) на початку застосування альбендазолу повинні знаходитися під ретельним наглядом.
Системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами).
Препарат приймають разом із їжею.
Застосовують дорослим та дітям віком від 6 років.
Дітям віком до 6 років призначення препарату у високих дозах не рекомендується. Режим дозування встановлює лікар індивідуально залежно від віку, маси тіла, а також ступеня тяжкості інфекції.
Доза для пацієнтів при масі тіла понад 60 кг становить 400 мг (1 таблетка) 2 рази на добу. При масі тіла менше 60 кг препарат призначають із розрахунку 15 мг/кг/добу. Цю дозу слід розділити на 2 прийоми. Максимальна добова доза — 800 мг.
|Інфекція
|Тривалість прийому
|Цистний ехінококоз
|28 днів. 28-денний цикл може призначатися повторно (загалом 3 рази) після перерви у 14 днів.
|Неоперабельні та множинні кісти
|До 3-х 28-денних циклів при лікуванні печінкових, легеневих та перитонеальних цист. При наявності цист іншої локалізації (у кістках або мозку) може знадобитися триваліше лікування.
|Перед операцією
|Перед операцією рекомендується два 28-денних цикли. Якщо операцію слід виконати до завершення цих циклів, лікування продовжують якомога довше до початку операції.
|Після операції
Після черезшкірного дренажу цист
|Якщо перед операцією був отриманий короткий (менше 14 днів) курс лікування або у разі проведення невідкладного оперативного втручання, після операції проводять два цикли по 28 днів, розділених 14-денною перервою у прийманні препарату.
Аналогічно, якщо знайдені життєздатні цисти або виникло розповсюдження гельмінтів, проводять два повних цикли лікування.
|Альвеолярний ехінококоз
|28 днів. Другий 28-денний курс повторюють після двотижневої перерви у прийманні препарату. Лікування може бути подовжене протягом кількох місяців або років.
|Нейроцистицеркоз**
|Тривалість прийому — від 7 до 30 днів. Другий курс можна повторити після двотижневої перерви у застосуванні препарату.
|Цисти у паренхімі та гранульоми
|Звичайна тривалість лікування — від 7 днів (мінімум) до 28 днів.
|Арахноїдальні та внутрішньошлункові цисти
|Звичайний курс лікування становить 28 днів.
|Рацемозні цисти
|Звичайний курс лікування становить 28 днів, може тривати довше. Тривалість лікування визначається клінічною та радіологічною відповіддю на лікування.
** При лікуванні пацієнтів, хворих на нейроцистицеркоз, слід призначати відповідну кортикостероїдну та протисудомну терапію. Пероральні та внутрішньовенні кортикостероїди рекомендуються для попередження виникнення випадків церебральної гіпертензії протягом першого тижня лікування.
|Інфекція
|Тривалість прийому
|Капіляріоз
|400 мг 1 раз на добу протягом 10 днів***
|Гнатостомоз
|400 мг 1 раз на добу протягом 10–20 днів***
|Трихінельоз, токсокароз
|400 мг 2 рази на добу протягом 5–10 днів***
***Зазвичай потрібен один курс лікування, але можуть знадобитися наступні курси, якщо результати паразитологічного обстеження залишаться позитивними.
Хворі літнього віку
Досвід застосування препарату для лікування осіб літнього віку обмежений. Корекція дози не потрібна, однак альбендазол з обережністю слід застосовувати для лікування літніх пацієнтів із порушеннями функції печінки.
Ниркова недостатність
Оскільки альбендазол виводиться нирками у дуже незначній кількості, корекція дози для лікування цієї категорії хворих не потрібна, однак за наявності ознак ниркової недостатності такі хворі повинні знаходитися під ретельним наглядом.
Печінкова недостатність
Оскільки альбендазол активно метаболізується в печінці до фармакологічно активного метаболіту, порушення функції печінки може мати суттєвий вплив на його фармакокінетику. Тому пацієнти зі зміненими показниками функції печінки (підвищення рівня трансаміназ) на початок застосування альбендазолу повинні бути ретельно обстежені, у разі суттєвого підвищення рівня трансаміназ або падіння показників крові до клінічно значущого рівня лікування слід припинити (див. розділи «Особливості застосування» та «Побічні реакції»).
Діти
Препарат протипоказаний для лікування дітей віком до 3 років. Для лікування дітей віком від 2 до 3 років рекомендована інша лікарська форма — суспензія оральна.
Застосовувати дітям відповідно до інформації, зазначеної у розділі «Спосіб застосування та дози».
Передозування
Симптомами, залежно від прийнятої дози препарату, можуть бути діарея, нудота, блювання, тахікардія, підвищення рівня трансаміназ. У разі передозування лікування симптоматичне, згідно з клінічним станом.
Побічні реакції
Побічні ефекти були класифіковані за частотою їхнього виникнення. Застосовується така класифікація частоти виникнення побічних ефектів: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 та < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 та < 1/100); рідко (≥ 1/10000 та < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000).
Побічні ефекти, що виникають при короткотерміновому лікуванні кишкових інфекцій та шкірного синдрому Larva Migrans:
імунна система
Рідко: реакції гіперчутливості, включаючи висипання, свербіж та кропив’янку.
Нервова система
Нечасто: головний біль та запаморочення.
Шлунково-кишковий тракт
Нечасто: біль у животі, нудота, блювання та діарея.
Гепатобіліарна система
Рідко: підвищення рівня печінкових ферментів.
Шкіра та підшкірна тканина
Дуже рідко: поліморфна еритема, синдром Стівенса–Джонсона.
Побічні ефекти, що виникають при довготривалому лікуванні системних гельмінтних інфекцій:
кров та лімфатична система
Нечасто: лейкопенія.
Дуже рідко: панцитопенія, апластична анемія, агранулоцитоз.
Пацієнти із захворюванням печінки, включаючи печінковий ехінококоз, більш схильні до пригнічення кісткового мозку.
Імунна система
Нечасто: реакції гіперчутливості, включаючи висипання, свербіж та кропив’янку.
Нервова система
Дуже часто: головний біль.
Часто: запаморочення.
Шлунково-кишковий тракт
Часто: біль у животі, нудота, блювання та діарея.
Гепатобіліарна система
Дуже часто: підвищення рівня печінкових ферментів від легкого до помірного ступеня.
Нечасто: гепатит.
Шкіра та підшкірна тканина
Часто: обернена алопеція (потоншання волосся та помірна втрата волосся).
Дуже рідко: поліморфна еритема, синдром Стівенса–Джонсона.
Загальні розлади
Часто: гарячка.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 3 таблетки у блістері.
По 1 блістеру у пачці з картону.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
БАФНАФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛІМІТЕД
BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
№ 147, Мадхаварам, Ред Хіллс Роад, Грантліон Вілледж, Вадакарай, Ченнай, 600 052, Індія
№ 147, MADHAVARAM, RED HILLS ROAD, GRANTLYON VILLAGE, VADAKARAI, CHENNAI, 600 052, INDIA.
Заявник
М.БІОТЕК ЛТД
M.BIOTECH LTD.
Місцезнаходження заявника
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стріт, Егам ТВ20 9ГИ, Суррей, Велика Британія
Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.