Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБандаж колінного суглоба Динамікс Бандаж колінного суглоба Динамікс (325592) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 409,00 грн Без рецепта 1 шт від 409,00 грн 1 шт від 390,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 5 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Торговий Дім Алком Форма випуску Розмір 4 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі підтримуючі