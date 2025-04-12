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Халати
Халат Віола
2 препарати
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ХАЛАТ ХІРУРГІЧНИЙ "ВІОЛА"
Xxl смс 120 х 158 см, стерильний №1
Кампус Коттон Клаб
Немає в наявності
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ХАЛАТ ХІРУРГІЧНИЙ "ВІОЛА"
L смс 105 х 137 см, стерильний №1
Кампус Коттон Клаб
Немає в наявності
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Форма випуску
L
XXL
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Кампус Коттон Клаб
Форма випуску
Xxl
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Халати
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