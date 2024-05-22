Медичні виробиКомплектуючі до медичного обладнанняІнші комплектуючіГумова опора Медок Гумова опора Медок (325460) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 38,90 грн Без рецепта 1 шт від 38,90 грн 1 шт від 38,00 грн 1 шт від 37,00 грн 1 шт від 22,55 грн 1 шт від 39,30 грн Більше +2 В наявності в 26 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Світ літньої людини Форма випуску №25 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші комплектуючі