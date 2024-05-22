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Глюко-тест-МБА глюкометр (325451) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Глюко-тест-МБА глюкометр
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
50 шт.
Медичні вироби
набори для вимірювання рівня глюкози крові