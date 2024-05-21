KLIФТОН HOT STICKER ПЛАСТИР ГІДРОГЕЛЕВИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ (KLIФТОН HOT STICKER) (325432) - інструкція із застосування Медичні вироби
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KLIФТОН HOT STICKER ПЛАСТИР ГІДРОГЕЛЕВИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ інструкція із застосування
Характеристика
зігріваюча терапія здавна рекомендована для полегшення болю у спині, м’язах та суглобах. Унікальна формула зігріваючого гідрогелевого пластиру Kliфтон Hot Sticker сприяє швидкому полегшенню болю у спині, шиї та попереку. Використання зігріваючого гідрогелевого пластиру Kliфтон Hot Sticker стимулює кровообіг та забезпечує швидке полегшення болю у спині, м’язах та суглобах. Цей пластир сприяє підтриманню нормального рівня зволоженості шкіри завдяки своїй гідрогелевій основі. Зігріваючий пластир Kliфтон Hot Sticker має високу спорідненість до шкіри завдяки слабо кислому рН, завдяки чому не викликає подразнення. Пластир добре тримається на шкірі і зручний у використанні.
Рекомендації по використанню
гідрогелевий пластир Kliфтон Hot Sticker використовується для швидкого полегшення болю у спині, м’язах та суглобах.
Спосіб використання:
1) поверхня для наклеювання пластиру має бути сухою та чистою;
2) відкрийте фольговану упаковку та дістаньте зігріваючий гідрогелевий пластир Kliфтон Hot Sticker;
3) зніміть захисну плівку та приклейте пластир до ураженої ділянки 1 чи 2 рази на добу (частота використання може бути збільшена виходячи із потреби пацієнта у знеболюючому ефекті);
4) запечатувати застібку «zip-lock» треба добре для зберігання залишку пластирів у фольгованій упаковці, щоб запобігти їх висиханню.
Використовувати пластир можна тільки один раз.
Особливості застосування
тільки для зовнішнього застосування. Не наклеювати пластир на ділянку біля очей, рота (губ), носа, слизових оболонок, поранень чи ушкоджень шкіри. Не використовуйте цей пластир, якщо ви мали негативні наслідки при контакті із будь-яким видом пластирів. Припиніть використання пластиру відразу ж, якщо з’являться наступні небажані ефекти, а саме: висип, свербіж, почервоніння тощо. Зверніться до лікаря у разі виникнення небажаних ефектів або алергічних реакцій. Вагітним, годуючим та особам, що мали прояви алергічних реакцій (таких як висип, почервоніння тощо) на медикаменти, вироби медичного призначення або косметичні вироби треба проконсультуватись із лікарем перед початком використання пластиру. Особам, хворим на діабет та особам із порушеннями периферичного кровообігу також слід проконсультуватись із лікарем перед початком використання пластиру. Дітям можна використовувати пластир тільки під наглядом дорослих. Пластир може не клеїтись до шкіри, якщо місце наклеювання вологе або змащене жировою речовиною, також пластир не буде контактувати зі шкірою та проявляти свою дію через волосся або одяг.
Компанія-виробник не несе жодної відповідальності у разі виникнення небажаних реакцій або наслідків використання у разі, якщо виріб було використано не за призначенням та інструкцією.
Перед тим, як приймати душ чи ванну, зніміть пластир та промийте місце наклеювання за допомогою мила, щоб запобігти відчуттю печіння, що може виникнути під час контакту із гарячою водою. Будь-ласка, використовуйте теплу воду замість гарячої під час прийняття душу чи ванни, поки продовжуєте терапію із використанням пластирей.
Умови зберігання
в сухому місці у щільно закритому пакеті при кімнатній температурі.