тільки для зовнішнього застосування. Не наклеювати пластир на ділянку біля очей, рота (губ), носа, слизових оболонок, поранень чи ушкоджень шкіри. Не використовуйте цей пластир, якщо ви мали негативні наслідки при контакті із будь-яким видом пластирів. Припиніть використання пластиру відразу ж, якщо з’являться наступні небажані ефекти, а саме: висип, свербіж, почервоніння тощо. Зверніться до лікаря у разі виникнення небажаних ефектів або алергічних реакцій. Вагітним, годуючим та особам, що мали прояви алергічних реакцій (таких як висип, почервоніння тощо) на медикаменти, вироби медичного призначення або косметичні вироби треба проконсультуватись із лікарем перед початком використання пластиру. Особам, хворим на діабет та особам із порушеннями периферичного кровообігу також слід проконсультуватись із лікарем перед початком використання пластиру. Дітям можна використовувати пластир тільки під наглядом дорослих. Пластир може не клеїтись до шкіри, якщо місце наклеювання вологе або змащене жировою речовиною, також пластир не буде контактувати зі шкірою та проявляти свою дію через волосся або одяг.

Компанія-виробник не несе жодної відповідальності у разі виникнення небажаних реакцій або наслідків використання у разі, якщо виріб було використано не за призначенням та інструкцією.

Перед тим, як приймати душ чи ванну, зніміть пластир та промийте місце наклеювання за допомогою мила, щоб запобігти відчуттю печіння, що може виникнути під час контакту із гарячою водою. Будь-ласка, використовуйте теплу воду замість гарячої під час прийняття душу чи ванни, поки продовжуєте терапію із використанням пластирей.