шовк стерильний

Шовк натуральний без голки Ігар

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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
2 №1
Ігар
від 29,00 грн
в 1 аптеці
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
1 №1
Ігар
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 29,00 грн
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Характеристики
Виробник
Ігар
Форма випуску
2
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
1637/2003 від 08.04.2013