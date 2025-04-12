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шовк стерильний
Шовк натуральний без голки Ігар
2 препарати
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
2 №1
Ігар
від
29,00
грн
в 1 аптеці
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
1 №1
Ігар
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
1
2
Ціни в
Київ
від
29,00
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Ігар
Форма випуску
2
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
шовк стерильний
Реєстрація
1637/2003 від 08.04.2013
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