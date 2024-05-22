Все аптеки Украины
Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для взяття крові вакутейнер

Голка для взяття крові вакутейнер (325275) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Голка для взяття крові вакутейнер
Ціна в місті Київ
від 461,68 грн
Без рецепта
100 шт від 461,68 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 11 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
22g х 1,5" (0,7х38 мм)
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Медичні вироби
інші голки