Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка для взяття крові вакутейнер Голка для взяття крові вакутейнер (325275) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 461,68 грн Без рецепта 100 шт від 461,68 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 11 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Becton Dickinson Форма випуску 22g х 1,5" (0,7х38 мм) Кількість штук в упаковці 100 шт. Медичні вироби інші голки