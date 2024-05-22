Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюБактеріостатична рідина для обличчя Фармацеріс Бактеріостатична рідина для обличчя Фармацеріс (325074) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 279,93 грн Без рецепта 1 шт від 279,93 грн В наявності в 78 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratorium Kosmetyczne Dr. Irena Eris Об'єм 190 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою