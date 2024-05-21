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SVR сенсіфін AR вода міцелярна (SVR sensifine cleansing micellar water) (324965) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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SVR сенсіфін AR вода міцелярна (SVR sensifine cleansing micellar water)
Ціна в місті Київ
від 371,60 грн
Без рецепта
1 шт від 371,60 грн
В наявності в 25 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон