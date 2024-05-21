Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонSVR сенсіфін AR вода міцелярна (SVR sensifine cleansing micellar water) SVR сенсіфін AR вода міцелярна (SVR sensifine cleansing micellar water) (324965) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 371,60 грн Без рецепта 1 шт від 371,60 грн В наявності в 25 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон