Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонSVR себіаклер очищуюча міцелярна вода (SVR sebiaclear cleansing micellar water) SVR себіаклер очищуюча міцелярна вода (SVR sebiaclear cleansing micellar water) (324954) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 625,40 грн Без рецепта 1 шт від 625,40 грн В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 400 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон