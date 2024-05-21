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SVR себіаклер очищуюча міцелярна вода (SVR sebiaclear cleansing micellar water) (324954) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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SVR себіаклер очищуюча міцелярна вода (SVR sebiaclear cleansing micellar water)
Ціна в місті Київ
від 625,40 грн
Без рецепта
1 шт від 625,40 грн
В наявності в 21 аптеці
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Виробник
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон