Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR себіаклер матуючий та поросужуючий крем (SVR sebiaclear mattifying and pore-reducing cream) SVR себіаклер матуючий та поросужуючий крем (SVR sebiaclear mattifying and pore-reducing cream) (324953) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 463,22 грн Без рецепта 1 шт від 463,22 грн В наявності в 52 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою