Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSVR себіаклер активний крем (SVR sebiaclear active cream) SVR себіаклер активний крем (SVR sebiaclear active cream) (324952) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 485,48 грн Без рецепта 1 шт від 485,48 грн В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою