Бальзам призначений для зовнішнього використання. Бальзам рясно нанести на пошкоджену поверхню та навколо неї, покрити пов’язкою з​ ізолюючою плівкою, що запобігає всмоктуванню бальзаму в пов’язку. Повторити нанесення 1​-2 рази на день.При тривалому застосуванні слід 1 годину на день тримати оброблену ділянку шкіри відкритою, без пов’язки.Частота нанесення бальзаму і тривалість застосування залежить від розміру пошкодження.Ефективність дії бальзаму залежить від швидкості і тривалості його використання.