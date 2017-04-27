БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ (BALSAM MINTALON FOR RESTORING SKIN) (324569) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ інструкція із застосування
Склад
Масло топлене вершкове, прополіс, мумійо, олія обліпихова, масло зародків пшениці, мед натуральний, олія герані, масло терпенове, масло вазелінове, лецитин, живиця соснова, дьоготь березовий, камфора, вітамін Е.
Показання
- рани, механічні пошкодження поверхні тіла, синці;
- термічні пошкодження (опіки та обмороження);
- запалення та гнійні процеси;
- пролежні;
- попрілості;
- укуси тварин та комах;
- сухість и тріщини шкіри;
- подразнення шкіри;
- профілактика негативного впливу морозу, сонця, вітру;
- зволоження і нормалізація живлення шкіри.
Спосіб застосування
Бальзам призначений для зовнішнього використання. Бальзам рясно нанести на пошкоджену поверхню та навколо неї, покрити пов’язкою з ізолюючою плівкою, що запобігає всмоктуванню бальзаму в пов’язку. Повторити нанесення 1-2 рази на день.При тривалому застосуванні слід 1 годину на день тримати оброблену ділянку шкіри відкритою, без пов’язки.Частота нанесення бальзаму і тривалість застосування залежить від розміру пошкодження.Ефективність дії бальзаму залежить від швидкості і тривалості його використання.
Термін придатності
3 роки.
Упаковка
По 30 г в тубі. По 1 тубі в пачці.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі від — 0ºС до +25ºС. Уникати потрапляння прямого сонячного світла.
ТУ У 20.4–33900847–001:2012