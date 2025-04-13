Єврофаст гель (Eurofast gel)
Єврофаст гель інструкція із застосування
Склад
Активні речовини:
екстракт перцю олійний, екстракт живокосту, метилсаліцилат, димек- сид, олія терпентинова, ефірна олія ялиці, шунгіт.
Допоміжні речовини: вода, збагачена нанокластерами срібла, олія вазелінова, гліцерин, Твін 80, карбопол, луг, ментол, лідокаїн, ніпагін.
Форма випуску
Гель для зовнішнього застосування.
Спосіб застосування
Наносити на проблемну ділянку шкіри 1–2 г гелю (смужку 1–2 см в залежності від площі ушкодженої ділянки) 3 рази на добу, втираючи масажними рухами. Тривалість застосування не повинна перевищувати 2 тижні.
Протипоказання
Не можна застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого компоненту. Не наносити на подразнену чи пошкоджену шкіру. При виникненні симптомів підвищеної чутливості, використання гелю слід припинити. Гель не рекомендовано застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
Про випадки передозування немає даних.
Упаковка
Гель у тубі 50 мл у картонній коробці.
Умови зберігання
Зберігати в прохолодному та сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.
Термін придатності
2 роки.
Виробник
ПП «ВТФ АЛЬЯНС»,
Україна, 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 25.
Виготовлено на замовлення.
ТОВ «Конарк Інтелмед»,
Україна, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315, тел.: +38 (057) 714–38–02, 714–38–03.
СОУ 24.5–37–103:2004 Не є лікарським засобом.