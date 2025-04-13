Не можна застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого ком­поненту. Не наносити на подразнену чи пошкоджену шкіру. При виник­ненні симптомів підвищеної чутливості, використання гелю слід при­пинити. Гель не рекомендовано застосовувати дітям віком до 12 років.