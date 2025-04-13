Косметичні засоби для здоров'я

Єврофаст гель (Eurofast gel)

ЄВРОФАСТ ГЕЛЬ 50 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Євро Лайфкер
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-3/16646 від 25.05.2017

Єврофаст гель інструкція із застосування

Склад

Активні речовини:

екстракт перцю олійний, екстракт живокосту, метилсаліцилат, димек- сид, олія терпентинова, ефірна олія ялиці, шунгіт.

Допоміжні речовини: вода, збагачена нанокластерами срібла, олія вазелі­нова, гліцерин, Твін 80, карбопол, луг, ментол, лідокаїн, ніпагін.

Форма випуску

Гель для зовнішнього застосування.

Спосіб застосування

Наносити на проблемну ділянку шкіри 1–2 г гелю (смужку 1–2 см в залеж­ності від площі ушкодженої ділянки) 3 рази на добу, втираючи масажни­ми рухами. Тривалість застосування не повинна перевищувати 2 тижні.

Протипоказання

Не можна застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого ком­поненту. Не наносити на подразнену чи пошкоджену шкіру. При виник­ненні симптомів підвищеної чутливості, використання гелю слід при­пинити. Гель не рекомендовано застосовувати дітям віком до 12 років.

Передозування

Про випадки передозування немає даних.

Упаковка

Гель у тубі 50 мл у картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в прохолодному та сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.

Термін придатності

2 роки.

Виробник

ПП «ВТФ АЛЬЯНС»,

Україна, 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 25.

Виготовлено на замовлення.

ТОВ «Конарк Інтелмед»,

Україна, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315, тел.: +38 (057) 714–38–02, 714–38–03.

СОУ 24.5–37–103:2004 Не є лікарським засобом.