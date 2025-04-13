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Соки (1 інгредієнт)
Агуша сік яблучний
2 препарати
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СІК ЯБЛУЧНИЙ ВІДНОВЛЕНИЙ тм "АГУША"
З 3 місяців 200 мл №1
Вімм-Білль-Данн Україна
Немає в наявності
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СІК ЯБЛУЧНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "АГУША"
200 мл №1
Сандора
Немає в наявності
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Форма випуску
з 3 місяців
Виробник
Вимм-Билль-Данн Украина
Сандора
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Вімм-Білль-Данн Україна
Форма випуску
З 3 місяців
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дитяче харчування
Соки (1 інгредієнт)
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