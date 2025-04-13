Соки (1 інгредієнт)

Агуша сік яблучний

2 препарати
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СІК ЯБЛУЧНИЙ ВІДНОВЛЕНИЙ тм "АГУША"
СІК ЯБЛУЧНИЙ ВІДНОВЛЕНИЙ тм "АГУША"
З 3 місяців 200 мл №1
Вімм-Білль-Данн Україна
Немає в наявності
СІК ЯБЛУЧНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "АГУША"
СІК ЯБЛУЧНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "АГУША"
200 мл №1
Сандора
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Вімм-Білль-Данн Україна
Форма випуску
З 3 місяців
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дитяче харчування