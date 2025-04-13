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Безмолочні розчинні каші - вівсяні
Каша безмолочна вівсяна Бебі (Porridge dairy-free oat Bebi)
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від
88,30
грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Моцарт Імпорт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Безмолочні розчинні каші - вівсяні
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
88,30
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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