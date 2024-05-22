Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАнре маг (Anre mag) Анре маг (Anre mag) (322237) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 55,00 грн Без рецепта 20 шт, 1,2 г від 55,00 грн 20 шт, 1,2 г від 45,00 грн 20 шт, 1,2 г від 45,00 грн 20 шт, 1,2 г Немає в наявності Більше +1 В наявності в 62 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Стома Форма випуску Таблетки Дозування 1,2 г Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ