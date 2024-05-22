Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАнре маг (Anre mag)

Анре маг (Anre mag) (322237) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Анре маг (Anre mag)
Ціна в місті Київ
від 55,00 грн
Без рецепта
20 шт, 1,2 г від 55,00 грн 20 шт, 1,2 г від 45,00 грн 20 шт, 1,2 г від 45,00 грн 20 шт, 1,2 г Немає в наявності
Більше
+1
В наявності в 62 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1,2 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ