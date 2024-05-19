Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТАНРЕ®-МАГЦіни в аптеках

АНРЕ®-МАГ таблетки 1,2 г з апельсиновим смаком, №20 - Київ (468595) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Жолдіфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (4)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (7)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (6)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (4)
55,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (2)
55,00 грн