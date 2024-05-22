БіоМакс Омега-3 рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування для забезпечення найбільш концентрованим джерелом Омега-3 поліненасичених жирних кислот — ейкозапентаєновою кислотою (ЕПК) та докозагексаєновою кислотою (ДГК), які належать до незамінних жирних кислот. БіоМакс Омега-3 використовують як профілактичний засіб для сприяння зниженню ризику розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань, а також рецидиву інфаркту міокарда або інсульту. БіоМакс Омега-3 рекомендований як допоміжний засіб для нормалізації рівня холестерину і ліпідного обміну. БіоМакс Омега-3 рекомендований для нормалізації церебрального кровотоку і підвищення імунітету.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час прийому їжі або як рекомендовано лікарем.