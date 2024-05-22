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БІОМАКС ОМЕГА 3 (BIOMAX OMEGA 3) (322215) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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БІОМАКС ОМЕГА 3 (BIOMAX OMEGA 3)
Ціна в місті Київ
від 280,20 грн
Без рецепта
30 шт від 280,20 грн
В наявності в 102 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну

БІОМАКС ОМЕГА 3 інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

БіоМакс Омега-3 рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування для забезпечення найбільш концентрованим джерелом Омега-3 поліненасичених жирних кислот — ейкозапентаєновою кислотою (ЕПК) та докозагексаєновою кислотою (ДГК), які належать до незамінних жирних кислот. БіоМакс Омега-3 використовують як профілактичний засіб для сприяння зниженню ризику розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань, а також рецидиву інфаркту міокарда або інсульту. БіоМакс Омега-3 рекомендований як допоміжний засіб для нормалізації рівня холестерину і ліпідного обміну. БіоМакс Омега-3 рекомендований для нормалізації церебрального кровотоку і підвищення імунітету.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час прийому їжі або як рекомендовано лікарем.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки.

Особливості застосування

перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем для додаткової інформації щодо використання в період вагітності або годування груддю, одночасного застосування з іншими лікарськими засобами (такими як антикоагулянти), або при таких захворюваннях, як порушення згортання крові. Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.

Умови зберігання

зберігати в сухому прохолодному місці.

БІОМАКС ОМЕГА 3
БІОМАКС ОМЕГА 3 капсули флакон, №30
від 280,20 грн
В наявності в 102 аптеках
Ціни в аптеках
БІОМАКС ОМЕГА 3
БІОМАКС ОМЕГА 3 капсули флакон, №30
від 280,20 грн
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