Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуДжойнт кеа (Joint care)

Джойнт кеа (Joint care) (322201) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Джойнт кеа (Joint care)
Ціна в місті Київ
від 221,86 грн
Без рецепта
20 шт від 221,86 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату