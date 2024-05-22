Бревелак — це комбінований пробіотик, до складу якого входять штами лакто- та біфідобактерій: Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. Бревелак оптимізує функції організму, регулює рівновагу та нормалізує склад мікрофлори кишечнику, підтримує нормальний баланс вагінальної мікрофлори.

Лактобактерії, що входять до складу Бревелаку, розщеплюють вуглеводи з утворенням молочної кислоти. Створене ними кисле середовище сприяє розвитку біфідобактерій, які становлять 85–95% нормальної мікрофлори організму людини. Лакто- та біфідобактерії наділені високою антагоністичною активністю проти широкого спектра патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, пригнічують життєдіяльність стафілококів, шигел, ротавірусів, протея, ентеропатогенної кишкової палички, деяких дріжджеподібних грибів, протидіють їх адгезії до слизової оболонки кишечнику. Лакто- та біфідобактерії створюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечнику, підтримують та регулюють фізіологічну рівновагу його мікрофлори, сприяють нормалізації мікробіоценозу ШКТ. Лакто- та біфідобактерії підвищують неспецифічну резистентність організму, володіють імуномодулювальними властивостями.

Бактерії нормальної мікрофлори, що входять до складу Бревелаку, активують пристінкове травлення, беруть участь у ферментному розщепленні білків, жирів, вуглеводів, у процесах метаболізму жовчних кислот та ХС (проявляють гіпохолестеринемічні властивості). Лакто- та біфідобактерії синтезують амінокислоти, пантотенову кислоту, вітаміни: К та групи В, сприяють всмоктуванню заліза, кальцію, вітаміну D.

Більшість вагінальної мікрофлори в нормі становлять Lactobacillus. Лактобактерії створюють кисле середовище в піхві, підтримують баланс між корисними і шкідливими мікроорганізмами (бактерії, гриби) та підвищують захисні властивості слизової оболонки.

Під впливом різних факторів — гормонального дисбалансу; зниженого імунітету (на тлі інших захворювань); вагітності, що також змінює баланс гормонів; при застосуванні деяких лікарських препаратів (антибіотики, гормональні препарати, контрацептиви та ін.); при недостатній або надмірній гігієні статевих органів; при неправильному застосуванні тампонів; при інфекціях сечовивідних шляхів; при частій зміні статевих партнерів — баланс порушується і відбувається активне розмноження хвороботворних мікроорганізмів, що призводить до розвитку дисбактеріозу піхви. При вагінальному дисбіозі в урогенітальному тракті різко зростає концентрація кишкових мікроорганізмів. При цьому в кишковому та вагінальному вмісті знижується рівень корисних бактерій роду Lactobacillus і Bifidobacterium.

Такі мікроорганізми, як Gardnerella та Mycoplasma hominis, які раніше вважалися виключно вагінально-дисбіозною флорою, часто виділяються з кишечнику. Це підтверджує взаємозв’язок дисбіотичних процесів, що відбуваються в різних органах, і необхідністю комплексної корекції порушень мікрофлори травного тракту. Також актуальна нормалізація мікрофлори кишечнику в післяпологовий період, коли захисні властивості піхвової екосистеми мінімальні у зв’язку із травмуванням родового каналу, зниженням вмісту естрогенів і зростанням рівня патогенних мікроорганізмів унаслідок цього. Такі порушення становлять високий ризик розвитку післяпологових інфекційних ускладнень.

Лактобактерії, що входять до складу капсул Бревелак, є типовими представниками природної мікрофлори піхви і спрямовані на відновлення та збереження природного балансу її мікрофлори. Лактобактерії, що входять до складу Бревелаку, створюють природне кисле середовище піхви, запобігають закріпленню патогенних мікроорганізмів на поверхні слизової оболонки та підвищують її захисні властивості.

Фруктоолігосахариди — це утворені внаслідок ферментації волокна. Вони не перетравлюються, але швидко ферментуються мікрофлорою ободової кишки, виділяють низькомолекулярні жирні кислоти, відомі як леткі жирні кислоти. Завдяки ферментації фруктоолігосахариди стають безпосереднім джерелом харчування для епітеліальних клітин товстої кишки. Фруктоолігосахариди є живильним субстратом для росту і розмноження корисних для організму лакто- та біфідобактерій, які позитивно впливають на роботу ШКТ: пригнічують ріст патогенних бактерій, покращують травлення та засвоювання поживних речовин; створюють оптимальні умови для формування нормального мікробіоценозу піхви, позитивно впливають на імунну систему кишечнику.

Бревелак містить також вітаміни, необхідні для зміцнення імунної системи організму. Комбінація пробіотичних культур та вітамінів стимулює захисні механізми кишечнику і таким чином підвищує стійкість організму.

Вітамін С (аскорбінова кислота) бере участь у різних видах обміну речовин, сприяє засвоєнню організмом низки вітамінів, регулює обмін ХС. Забезпечує нормальне функціонування нервової системи, печінки, залоз внутрішньої секреції (гіпофіз, надниркові залози, щитоподібна залоза тощо). Підтримує міцність стінок кровоносних судин (через участь у синтезі колагену — проміжної сполучної тканини), підвищує стійкість організму до зовнішніх впливів та інфекцій.

Вітамін В 1 (тіаміну мононітрат) регулює біологічний процес декарбоксилювання піровиноградної кислоти, процеси синтезу жирних кислот, дезамінування та переамінування амінокислот. Необхідний для утворення ацетилхоліну — передавача нервових імпульсів. Забезпечує нормальне функціонування нервової (центральної та периферичної), серцево-судинної, травної, ендокринної та інших систем організму.

Тіамін покращує циркуляцію крові та бере участь у кровотворенні, позитивно впливає на рівень енергії, ріст, нормальний апетит, здатність до навчання і необхідний для тонусу м’язів травного тракту, шлунка та серця. Тіамін виступає як антиоксидант, захищаючи організм від руйнівного впливу старіння, алкоголю і тютюну. Потреба у вітаміні В 1 підвищується під час хвороби та в період одужання, у стресових ситуаціях, при фізичних навантаженнях, у період вагітності і годування грудьми, у пацієнтів із гіперфункцією щитовидної залози. Потреба в тіаміні також підвищується з віком: у людей літнього віку знижується здатність засвоювати та метаболізувати тіамін.

Вітамін В 2 регулює обмін амінокислот, з яких утворюються білки клітин і тканин організму. Поліпшує світловий і колірний зір, функціональний стан нервової, серцево-судинної та травної систем. Стимулює кровотворення, бере участь у регуляції функції печінки, шкіри, слизової оболонки тощо.

Вітамін В 6 регулює обмін білків, жирів і вуглеводів. Необхідний для засвоєння організмом триптофану, метіоніну, цистеїну та інших амінокислот. Бере участь в утворенні арахідонової кислоти з ліноленової та вітаміну РР із триптофану. Доведена ліпотропна дія, стимулює утворення гемоглобіну. Потреба в піридоксині підвищується при прийомі антидепресантів і пероральних контрацептивів, під час стресу та підвищених навантажень, при кишковій інфекції, гепатиті, променевій терапії.