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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектомБангшил (Bangshil)

Бангшил (Bangshil) (322160) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бангшил (Bangshil)
Ціна в місті Київ
від 388,00 грн
Без рецепта
100 шт від 388,00 грн
В наявності в 126 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом