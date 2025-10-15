Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Лавіен (Lavien)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
343,50
грн
В 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Grand Medical Poland
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
343,50
грн
В 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Лавіен в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню