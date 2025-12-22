Міофолік (Myophilic)
Міофолік інструкція із застосування
Склад
1 саше містить: міо-інозитол — 2000 мг, вітамін В12 (ціанокобаламін) — 5 мкг, фолієву кислоту у формі глюкозамінової солі (б5)-5- метилтетрагідрофолату — 200 мкг.
Без ГМО.
Функціональні властивості
Міофолік містить у своєму складі 3 ключові компоненти:
- міо-інозитол;
- вітамін В12;
- фолієву кислоту у вигляді запатентованої, метаболічно активної форми (65)-5-метилтетрагідрофолат.
Міо-інозитол бере участь у нормалізації менструального циклу, овуляції та поліпшує загальний метаболізм організму. Ключовою функцією міо-інозитолу є участь у процесах внутрішньоклітинної передачі сигналу і забезпеченні функціонування таких найважливіших рецепторів, як рецептори інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту, катехоламінів та ін. Міо-інозитол впливає на деякі гормональні параметри, такі, як рівень лютеїнізуючого гормону, тестостерону і пролактину у плазмі крові. Міо-інозитол застосовують при синдромі полікістозних яєчників; для покращення фертильності у жінок; при діабеті II типу та інсулінорезистентності; при недостатньому або незбалансованому харчуванні; як допоміжний засіб при хронічних гепатитах і захворюваннях печінки; для профілактики гіповітамінозу.
Вітамін В12 відповідає за покращення імунітету, допомагає підтримувати належний енергетичний обмін, перешкоджає появі анемії, є важливим для регулювання репродуктивної функції, відіграє важливу роль у функціонуванні кровотворних органів, підтримує нервову систему у здоровому стані, впливає на концентрацію та пам'ять, знижує дратівливість.
Фолієва кислота у складі Міофолік представлена у вигляді (б5)-5-метилтетрагідрофолату — метаболічно активної форми, яка не потребує додаткових перетворень в організмі, на відміну від звичайної фолієвої кислоти. Таким чином, 5-метилтетрагідрофолат напряму включається до необхідних процесів в організмі, що зумовлює його високу біологічну ефективність. 5-метилтетрагідрофолат відіграє важливу роль у підтриманні метаболізму гомоцистеїну та бере участь у процесі клітинного поділу, є необхідним для росту та розвитку кровотворної та імунної системи. Фолієва кислота також необхідна для створення і підтримки в здоровому стані клітин, тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві. Фолієва кислота відіграє важливу роль в період планування та під час вагітності, так як бере участь у формуванні нервової системи плоду, є необхідною для поділу клітин, росту та розвитку всіх органів та тканин, нормального розвитку ембріону та процесів кровотворення.
Міофолік не містить білків коров'ячого молока, лактози, підсолоджувачів, тому може бути призначений людям, що мають непереносимість цих речовин.
Рекомендації щодо застосування
Міофолік застосовується для покращення репродуктивної функції у жінок, нормалізації балансу гормонів та зміцнення організму. Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів добавки. Не рекомендується вживати дітям. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Спосіб застосування
По 1–2 саше на добу після прийому їжі. Вміст саше розчинити у 200 мл теплої води, ретельно перемішати та випити одразу після приготування. Рекомендована тривалість вживання — 3 місяці. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та вологи місці при кімнатній температурі. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності
2 роки від дати виробництва. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Кінцевий термін придатності та номер серії вказані на упаковці.
Виробник
Танацетум с.р.о. Швабінскего 1700/4,702 00 Острава, Чеська Республіка для Амакса Фарма ЛТД 72Хаммерсміт Роад, Лондон, А/148ТН, Велика Британія.