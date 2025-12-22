Міофолік містить у своєму складі 3 ключові компоненти:

міо-інозитол;

вітамін В12;

фолієву кислоту у вигляді запатентованої, метаболічно активної форми (65)-5-метилтетрагідрофолат.

Міо-інозитол бере участь у нормалізації менструального циклу, овуляції та поліпшує загальний метаболізм організму. Ключовою функцією міо-інозитолу є участь у процесах внутрішньоклітинної передачі сигналу і забезпеченні функціонування таких найваж­ливіших рецепторів, як рецептори інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту, катехоламінів та ін. Міо-інозитол впли­ває на деякі гормональні параметри, такі, як рівень лютеїнізуючого гормону, тестостерону і пролактину у плазмі крові. Міо-інозитол застосовують при синдромі полікістозних яєчників; для покращення фертильності у жінок; при діабеті II типу та інсулінорезистентності; при недостатньому або незбалансованому харчуванні; як допоміжний засіб при хронічних гепатитах і захворюваннях печінки; для профілактики гіповітамінозу.

Вітамін В12 відповідає за покращення імунітету, допомагає підтримувати належний енергетичний обмін, перешкоджає появі анемії, є важливим для регулювання репродуктивної функції, відіграє важливу роль у функціонуванні кровотворних органів, підтримує нервову систему у здоровому стані, впливає на концентрацію та пам'ять, знижує дратівливість.

Фолієва кислота у складі Міофолік представлена у вигляді (б5)-5-метилтетрагідрофолату — метаболічно активної форми, яка не потребує додаткових перетворень в організмі, на відміну від звичайної фолієвої кислоти. Таким чином, 5-метилтетрагідрофолат напряму включається до необхідних процесів в організмі, що зумовлює його високу біологічну ефективність. 5-метилтетрагідрофолат відіграє важливу роль у підтриманні метаболізму гомоцистеїну та бере участь у процесі клітинного поділу, є необхідним для росту та розвитку кровотворної та імунної системи. Фолієва кислота також необхідна для створення і підтримки в здоровому стані клітин, тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві. Фолієва кислота відіграє важливу роль в період планування та під час вагітності, так як бере участь у формуванні нервової системи плоду, є необхідною для поділу клітин, росту та розвитку всіх органів та тканин, нормального розвитку ембріону та процесів кровотворення.

Міофолік не містить білків коров'ячого молока, лактози, підсолоджувачів, тому може бути призначений людям, що мають непереносимість цих речовин.