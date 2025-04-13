Гранульований магнієвий комплекс з мінералів Мертвого моря (Ізраїль), що складається з оксиду магнію моногідрату - 456 мг (еквівалент магнію - 226 мг); вітаміну Е - 45 мг, вітаміну В6 - 2 мг; капсула рослинного походження з гідроксипропілметилцелюлоза (Vegicap). Не містить солі, цукру, консервантів, штучних барвників, дріжджів, пшениці, клейковини, продуктів тваринного походження, кукурудзи, сої, молочних продуктів.