Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

КОМФРТ МАГНОКС (Comfort magnox)

КОМФОРТ МАГНОКС капсули №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Naveh Pharma(1996) Ltd.
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

КОМФРТ МАГНОКС інструкція із застосування

Склад

Гранульований магнієвий комплекс з мінералів Мертвого моря (Ізраїль), що складається з оксиду магнію моногідрату - 456 мг (еквівалент магнію - 226 мг); вітаміну Е - 45 мг, вітаміну В6 - 2 мг; капсула рослинного походження з гідроксипропілметилцелюлоза (Vegicap). Не містить солі, цукру, консервантів, штучних барвників, дріжджів, пшениці, клейковини, продуктів тваринного походження, кукурудзи, сої, молочних продуктів.

Виробник

Naveh Pharma (Ізраїль).