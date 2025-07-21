Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму

Локсимін (Loximin)

Локсімін капсули пляшка пластмасова №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Зандра Лайфсайєнсіз
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Локсимін інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: екстракт дикого імбиру - 250 мг, екстракт босвелії - 250 мг;

допоміжні речовини: желатин, кизельгур, МСМ (метілсульфонілметан), стеарат магнію.

Маса капсули 661,7 мг.

Спосіб застосування та дози

Дорослі приймають двічі на день під час їжі, одну капсулу вранці та одну ввечері. Вживати 3 місяця, згодом відповідно до рекомендацій лікаря.

Дієтична добавка Локсімін не є лікарським засобом.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

Зберігати у сухому прохолодному місці, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Тримати при кімнатній температурі (15-30 градусів).