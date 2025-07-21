Дорослі приймають двічі на день під час їжі, одну капсулу вранці та одну ввечері. Вживати 3 місяця, згодом відповідно до рекомендацій лікаря.

Дієтична добавка Локсімін не є лікарським засобом.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.