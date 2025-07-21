Локсимін (Loximin)
Характеристики
Виробник
Зандра Лайфсайєнсіз
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Локсимін інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: екстракт дикого імбиру - 250 мг, екстракт босвелії - 250 мг;
допоміжні речовини: желатин, кизельгур, МСМ (метілсульфонілметан), стеарат магнію.
Маса капсули 661,7 мг.
Спосіб застосування та дози
Дорослі приймають двічі на день під час їжі, одну капсулу вранці та одну ввечері. Вживати 3 місяця, згодом відповідно до рекомендацій лікаря.
Дієтична добавка Локсімін не є лікарським засобом.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
Зберігати у сухому прохолодному місці, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Тримати при кімнатній температурі (15-30 градусів).