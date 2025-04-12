Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Пентавен фаст 500 (Pentaven fast 500)

PENTAVEN® FAST 500 таблетки №20
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 447,50 грн
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Характеристики
Виробник
PharmaSuisse Laboratories
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки