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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Пентавен фаст 500 (Pentaven fast 500)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
447,50
грн
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Характеристики
Виробник
PharmaSuisse Laboratories
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
447,50
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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