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Екстрасед (Ekstrased) (322113) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Екстрасед (Ekstrased)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Екстрасед інструкція із застосування

Склад

В кожній капсулі міститься: екстракт Пасифлори інкарнатної (Passiflora incarnatа extract) — 150 мг; екстракт Меліси (Melissa officinalis extract) — 100 мг; екстракт Валеріани лікарської (Valeriana officinalis extract) — 75 мг; екстракт Хмелю звичайного (Humulus lupulus extract) — 50 мг; Магнію -29мг (Magnesium citrate — 256 mg); Вітамін В6 — 3 мг (Pyridoxine hydrochloride — 3,65 mg).

Інші компоненти: желатин, мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат.

Без ГМО.

Інгредієнти на 100 г:

  • Енергетична цінність кДж/ккал 1416/338
  • Білки г 1,2
  • Жири г 1,5
  • Вуглеводи г 85,3

Спосіб застосування

Приймати по 1–2 капсули на день: ввечері перед сном, або по одній капсулі 2 рази на день: ввечері та вранці.

Форма випуску

капсули масою 798 мг по 30 шт. у пластиковому контейнері й картонній упаковці.

Умови зберігання

зберігати в сухому, прохолодному місці при температурі не вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення.

Виробник

«Vеfa Ilac sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi», Mermerciler Sanayi Sitesi 2, Cadde No: 3, Yakuplu — Beylikduzu OSB — Istanbul — Туреччина, тел.: 0212 438 70 85, 0212 438 70 86