Екстрасед (Ekstrased) (322113) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Екстрасед інструкція із застосування
Склад
В кожній капсулі міститься: екстракт Пасифлори інкарнатної (Passiflora incarnatа extract) — 150 мг; екстракт Меліси (Melissa officinalis extract) — 100 мг; екстракт Валеріани лікарської (Valeriana officinalis extract) — 75 мг; екстракт Хмелю звичайного (Humulus lupulus extract) — 50 мг; Магнію -29мг (Magnesium citrate — 256 mg); Вітамін В6 — 3 мг (Pyridoxine hydrochloride — 3,65 mg).
Інші компоненти: желатин, мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат.
Без ГМО.
Інгредієнти на 100 г:
- Енергетична цінність кДж/ккал 1416/338
- Білки г 1,2
- Жири г 1,5
- Вуглеводи г 85,3
Спосіб застосування
Приймати по 1–2 капсули на день: ввечері перед сном, або по одній капсулі 2 рази на день: ввечері та вранці.
Форма випуску
капсули масою 798 мг по 30 шт. у пластиковому контейнері й картонній упаковці.
Умови зберігання
зберігати в сухому, прохолодному місці при температурі не вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності
3 роки з дати виготовлення.
Виробник
«Vеfa Ilac sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi», Mermerciler Sanayi Sitesi 2, Cadde No: 3, Yakuplu — Beylikduzu OSB — Istanbul — Туреччина, тел.: 0212 438 70 85, 0212 438 70 86