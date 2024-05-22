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Біомаст-К (Biomast-K) (322100) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біомаст-К (Biomast-K)
Ціна в місті Київ
від 292,55 грн
Без рецепта
1 шт від 292,55 грн
В наявності в 27 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів