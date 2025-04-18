Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 14
5.8 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
6.2 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
7.3 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
340,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
340,00
Економія при броні: -107,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
8.2 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
380,30
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
8.3 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.5 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
8.7 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
325,00
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
340,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
10.0 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-К
10.3 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
340,00
Економія при броні: -30,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
94.9 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
120.1 км
БІОМАСТ- К флакон 100 мл №1
Біолік
380,30
Економія при броні: -54,10 грн