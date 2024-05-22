Дуфаджелі (Duphabears) (322070) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Дуфаджелі інструкція із застосування
Характеристика
пастилки Дуфаджелі (Duphabears) містять лактулозу, яка стимулює випорожнення кишечнику (прискорює кишковий транзит). Сприяє росту корисних бактерій та зменшує кількість шкідливих бактерій у кишечнику; є пребіотиком для підтримки фізіологічного балансу кишкової мікрофлори; покращує засвоєння кальцію. Пребіотики сприяють забезпеченню балансу мікрофлори кишечнику, тим самим підтримуючи імунну систему.
Рекомендації з вживання
послаблювальний ефект: діти віком 3–6 років — до 2 пастилок; діти віком 7–14 років — до 4 пастилок; підлітки та дорослі віком 15 років та старше — до 7 пастилок на добу.
Пребіотичні властивості: діти віком 3–14 років — 1 пастилка на добу; підлітки та дорослі віком 15 років та старше — 2 пастилки на добу.
Поліпшення засвоєння кальцію: діти віком 3–6 років — по 1 пастилці; діти віком 7–14 років — 2 пастилки; підлітки та дорослі (15 років та старше) — по 3 пастилки на добу.
Пастилки спочатку розжовують, а потім проковтують. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу, оскільки це може викликати діарею. Добова доза може бути відкоригована залежно від реакції ШКТ. Вживання рекомендованої добової дози одночасно приводить до описаного ефекту поліпшення.
Особливості застосування
пастилки Дуфаджелі (Duphabears) не призначені для діагностики, лікування або профілактики захворювання.
У перші дні вживання можуть виникнути здуття живота та метеоризм. Це залежить від дози та зазвичай зникає через кілька днів. Продукт не слід використовувати як заміну різноманітного/збалансованого харчування та здорового способу життя.
Містить молоко та молочні продукти (включаючи лактозу).
Не вживають за наявності галактоземії, непереносимості галактози, лактози або фруктози, лактазній недостатності, порушенні всмоктування глюкози-галактози.
Не рекомендовано вживати дітям віком до 3 років через можливий ризик вдавитися пастилкою.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.