послаблювальний ефект : діти віком 3–6 років — до 2 пастилок; діти віком 7–14 років — до 4 пастилок; підлітки та дорослі віком 15 років та старше — до 7 пастилок на добу.

Пребіотичні властивості : діти віком 3–14 років — 1 пастилка на добу; підлітки та дорослі віком 15 років та старше — 2 пастилки на добу.

Поліпшення засвоєння кальцію : діти віком 3–6 років — по 1 пастилці; діти віком 7–14 років — 2 пастилки; підлітки та дорослі (15 років та старше) — по 3 пастилки на добу.

Пастилки спочатку розжовують, а потім проковтують. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу, оскільки це може викликати діарею. Добова доза може бути відкоригована залежно від реакції ШКТ. Вживання рекомендованої добової дози одночасно приводить до описаного ефекту поліпшення.