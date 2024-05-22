ДАРИВІТ САН ФОРТЕ (DARIVIT SUN FORTE) (322039) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ інструкція із застосування
Рекомендації з вживання
рекомендується вживати як додаткове джерело життєздатних культур пробіотичних бактерій, що сприяють підтриманню рівноваги імунної системи, балансу мікрофлори ШКТ у період прийому антибіотиків, у разі можливих порушень режиму харчування, зміни клімату та характеру харчування під час подорожей.
Спосіб вживання і рекомендована добова доза: дорослим по 1–2 капсули на добу, на початку і під час лікування антибіотиками, не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотиків.
Рекомендується продовжувати застосування Даривіт САН форте протягом 1 тиж після завершення лікування антибіотиками.
Термін вживання — до 2 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Особливості застосування
індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Вагітні або жінки, які годують грудьми, особи похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні проконсультуватися з лікарем.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням, не має використовуватися як заміна повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не вживати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, або у разі порушення цілісності упаковки.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C, у місцях, захищених від вологи і прямих сонячних променів.