рекомендується вживати як додаткове джерело життєздатних культур пробіотичних бактерій, що сприяють підтриманню рівноваги імунної системи, балансу мікрофлори ШКТ у період прийому антибіотиків, у разі можливих порушень режиму харчування, зміни клімату та характеру харчування під час подорожей.

Спосіб вживання і рекомендована добова доза : дорослим по 1–2 капсули на добу, на початку і під час лікування антибіотиками, не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотиків.

Рекомендується продовжувати застосування Даривіт САН форте протягом 1 тиж після завершення лікування антибіотиками.

Термін вживання — до 2 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.