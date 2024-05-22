Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуДАРИВІТ САН ФОРТЕ (DARIVIT SUN FORTE)

ДАРИВІТ САН ФОРТЕ (DARIVIT SUN FORTE) (322039) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ (DARIVIT SUN FORTE)
Ціна в місті Київ
від 130,70 грн
Без рецепта
10 шт від 130,70 грн
В наявності в 246 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

ДАРИВІТ САН ФОРТЕ інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

рекомендується вживати як додаткове джерело життєздатних культур пробіотичних бактерій, що сприяють підтриманню рівноваги імунної системи, балансу мікрофлори ШКТ у період прийому антибіотиків, у разі можливих порушень режиму харчування, зміни клімату та характеру харчування під час подорожей.
Спосіб вживання і рекомендована добова доза: дорослим по 1–2 капсули на добу, на початку і під час лікування антибіотиками, не раніше ніж через 2 год після прийому антибіотиків.
Рекомендується продовжувати застосування Даривіт САН форте протягом 1 тиж після завершення лікування антибіотиками.
Термін вживання — до 2 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Особливості застосування

індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Вагітні або жінки, які годують грудьми, особи похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні проконсультуватися з лікарем.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням, не має використовуватися як заміна повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не вживати продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, або у разі порушення цілісності упаковки.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C, у місцях, захищених від вологи і прямих сонячних променів.

ДАРИВІТ САН ФОРТЕ
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ капсули, №10
від 130,70 грн
В наявності в 246 аптеках
Ціни в аптеках
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ капсули, №10
від 130,70 грн
Забронювати
Забронювати